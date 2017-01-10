Казань. Республика Татарстан. Татарстанское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России возбудило дело о недобросовестной конкуренции по заявлению удмуртского ООО «МОЖГАСЫР». Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

В своем обращении можгинский завод указал на копирование конкурентом его товара – сыра «Российский». Эта продукция выпускается в упаковке с оригинальным дизайном, разработанным удмуртским предприятием.

По данным антимонопольщиков, сыр в такой же упаковке, но уже от поставщика ООО «Торговый дом «ЮНИКОМ», продавался в магазинах сети «Магнит» в чувашском Новочебоксарске и татарстанском Зеленодольске.

«При этом данная продукция не соответствовала требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по показателям, характеризующим подлинность молочных продуктов. Более того, этикетки сыров копируют этикетку производства ООО «МОЖГАСЫР», однако продукцией заявителя не являются», - говорится в сообщении татарстанского УФАС.

Специалисты ведомства установили, что «Торговый дом «ЮНИКОМ», поставлявший сыр в магазины федеральной сети, сам такой продукции не производил. Компания лишь занимается посредническими услугами в сфере торговли продуктами.

«Следовательно, в магазины «Магнит» по указанным адресам «ЮНИКОМ» поставил сыр с использованием фирменного наименования и имитацией фирменной этикетки сыра, производимого конкурентом. Эти действия содержат признаки акта недобросовестной конкуренции», - пояснили в УФАС по Татарстану.

Дату рассмотрения «сырного дела» в ведомстве назовут позже.