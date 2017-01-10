Белоруссия. Безвизовый режим для 80 стран мира ввела Белоруссия. Соответствующий указ для туристов, приезжающих в страну не более, чем на пять дней, подписал глава государства Александр Лукашенко, сообщает РБК.

«Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут», - говорится в сообщении.

Новшество заработает с февраля 2017 года. В список стран, освобождающихся от визы, вошли 39 стран Европы, в том числе все государства Евросоюза, а также Бразилия, Индонезия, США, Япония. Чтобы попасть на территорию Белоруссии, гражданам этих стран достаточно будет предъявить паспорт или заменяющий его документ, страховой полис на сумму не менее 10 тыс. евро и денежные средства в размере 46 и более белорусских рублей (около 23,5 долларов). Эти же правила распространяются лиц, имеющих статус неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

Граждане Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии и Самоа смогут попасть в Белоруссию без визы, если в их паспорте есть действительная многократная шенгенская виза или национальная виза какого-либо государства, входящего в состав ЕС, авиабилеты, подтверждающие вылет из Минска в течение пяти дней с даты въезда.