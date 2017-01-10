Вавож. Удмуртия. Новый случай бешенства животных зарегистрирован в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики, зараженного лося нашли в Вавожском районе.

Больное животное лежало на обочине дороги между населенными пунктами Уе-Докья и Большая Докья. Лось был сильно ослаблен и умер через несколько часов.

Специалисты провели исследование и диагноз – бешенство подтвердился.

За прошедший 2016 год на территории Удмуртии зарегистрировано 116 случаев бешенства, в 2017 году – это первый случай.