Иркутск. Детям из малоимущих семей Иркутска на Новый год подарили подарки с червивыми и плесневелыми конфетами. Праздничные наборы получили почти 100 тыс. детей, сообщает Lenta.ru.

«Сладкие наборы от имени губернатора региона получили почти 100 тысяч детей из многодетных и малоимущих семей, социально незащищенных слоев населения. Конфеты, которые содержались в наборах, оказались испорченными», - говорится в сообщении.

Заказчиком подарков выступило Министерство социальной защиты Иркутской области. В ведомстве заявили, что ответственность за качество продуктов несет компания-поставщик.

«Подарки поставлены в соответствии с теми требованиями, которые были заявлены. Контролировался набор подарка, что там должно быть, какие конфеты. Каждый подарок не вскрывался, и такой возможности у наших специалистов нет контролировать, сразу связались с поставщиками, и поставщик заменил подарки этим гражданам», - сказала замглавы ведомства Татьяна Плетан.

По данному факту проводится проверка областным Роспортребнадзором.