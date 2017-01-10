Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии утвердили предельные тарифы для проезда по мостам через реки Кама и Буй. Соответствующее распоряжение разместили на сайте главы и регионального правительства. Цены будут зависеть от тарифных зон и тарифных групп. Проезд по камскому мосту для легковых автомобилей обойдется в 340 руб., через Буй – 187 рублей, для грузовиков с прицепами (число осей больше 3) - 1528 рублей и 781 рублей. Проезд через оба моста сразу для категорий транспорта от первой до четвертой будет стоить 509, 1019, 1783 и 2292 рублей соответственно. Об этом и других материалах в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Удмуртия в минуту 10 января 2017 года

Изменение законодательства:

В законодательстве Удмуртии с начала года произошел ряд изменений. О сокращение числа депутатов, формировании общественной платы республики и новых налоговых ставках читайте в материале корреспондентов «Сусанина» - «Новое в Удмуртии»

Крыша поехала:

Кровля и стены гаража частной фирмы обрушились в Уве из-за разгерметизации водяного котла. Три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в понедельник, 9 января, около 13:20 по адресу улица Школьная, 1. Из-за разгерметизации обрушилась железобетонная кровля, внутренняя кирпичная перегородка и наружная железобетонная стена на площади 40 кв. м.

Крещенские купания:

50 купелей организуют в Удмуртии на праздник крещения. По информации МЧС, здесь же можно будет набрать освященной воды. Больше всего мест для купания будет в Алнашском районе республики.

Спиртосодержащий яд:

Роспотребнадзор по Удмуртии совместно с сотрудниками полиции с 26 декабря изъяли 142,7 литров лосьонов, настоек и антисептиков. Проверки проводились в рамках выполнения постановления главного санитарного врача России, ограничившего торговлю подобной продукцией до 26 января.

Домашняя победа:

Ижевские «Купол-Родники» одержали победу над «Уралом». Встреча завершилась со счетом 67:63 в пользу коллектива из столицы Удмуртии. Сейчас команда находится на 7 месте в Суперлиге.

Строительство котельных:

Две котельные в Базезинском районе Удмуртии введут в эксплуатацию после окончания морозов. Объекты находятся в деревнях Эркешево и Исаково. Отмечается также, что завершив строительство район выполнил требования Ростехнадзора.

Морозные будни:

В Ижевске из-за морозов отменили занятия в школах. На этот раз остаться дома могли и старшеклассники. По сообщению Гидрометцентра, на севере Удмуртии похолодало до -39 градусов. В ближайшие дни ожидается потепление.

Цена за проезд:

В Удмуртии утвердили предельные тарифы за проезд по мостам через реки Кама и Буй. Цены меняются от 187 до 2300 рублей в зависимости от того на каком автомобиле вы едете. Соответствующее распоряжение разместили на сайте регионального правительства. Оно вступило в силу 1 января.