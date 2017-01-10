США. Компания Apple в 2017 году представит три новых модели iPad. Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на AppleInsider, корпорация откажется от версии mini в пользу моделей с большими экранами.

По словам аналитика KGI Securities Мин-Чи Куо, Apple представит планшеты с диагональю 12,9; 10 и 9,7 дюймов.

Максимальный размер диагонали может получить второе поколение iPad Pro. 10-дюймовый экран станет премиальной версией планшета с безрамочным дизайном, а дисплей 9,7 дюймов относится к обычной бюджетной версии iPad.

По предварительным прогнозам аналитиков, компания будет снижать поставки iPad в 2017 году.