Ижевск. Удмуртия. Обрушившуюся часть кровли жилого дома в Ижевске по улице 50 лет ВЛКСМ восстановят за счет управляющей компании в течение трех недель. О принятии такого решения сообщил министр энергетики и ЖКХ Удмуртии Иван Маринин, пишет пресс-служба ведомства.

Восстановят повреждённые элементы кровли и усилят конструкцию по всему периметру. Также принято решение не вводить режим чрезвычайной ситуации.

«Все работы должны быть выполнены в короткий срок – до 3-х недель, но я думаю, что управляющая компания, понимая ситуацию, завершит их досрочно. Администрации района поручено вести ежедневный контроль за выполнением восстановительных работ, проводить работу с жителями по возмещению ущерба», - заявил Маринин.

Напомним, что обрушение крыши в доме на улице 50 лет ВЛКСМ произошло в ночь с субботы на воскресенье, 8 января. Из-за неубранного вовремя снега несущая балка сломалась, повредив при этом систему теплоснабжения дома. Кроме того, произошло частичное обрушение шифера.

После инцидента инспекторы региональной Госжилинспекции проверят, как чистят крыши многоквартирных домов от наледи и снега во всех муниципалитетах республики.

В тот же день в жилом доме восстановили отопление. По данным городских властей, во время аварии температура в квартирах, оставшихся без тепла, не опускалась ниже 18 градусов. Позже глава Удмуртии предложил ввести режим ЧС.