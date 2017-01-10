Ижевск. Удмуртия. Движение всех видов транспорта ограничили во вторник вечером в городке Металлургов Ижевска из-за порыва теплотрассы. Об этом сообщает 1 отдел республиканского управления ГИБДД.

По данным ведомства, перекрыты участки дороги по улице 50 лет ВЛКСМ, от дома №31 до дома №43 по улице Школьная. На месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы.

«Сотрудники ДПС ГИБДД осуществляют распорядительно-регулировочные действия. По устранению аварии и начале движения информация будет направлена в оперативном режиме. Автомобилистам необходимо заранее выбирать пути объезда», - говорится в сообщении дорожной полиции.