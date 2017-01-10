Ижевск. Удмуртия. В Удмуртских коммунальных системах прокомментировали порыв теплотрассы в городке Металлургов Ижевска. По словам руководителя пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» Нила Миназитдинова, при необходимости бригады будут работать на месте всю ночь.

«Порыв обнаружен. Сейчас идёт процесс отключения подачи ресурса. Будут работать две аварийные бригады. Работы по устранению будут вестись всю ночь, если будет необходимо», - прокомментировал ситуацию Миназитдинов.

Напомним, порыв произошел поздним вечером в районе 21 гастронома. Спустя некоторое время на участке дороги перекрыли движение для всех видов транспорта.

Порыв теплотрассы в Ижевске