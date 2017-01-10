Ижевск. Удмуртия. 62 дома остались без тепла и горячей воды из-за порыва на магистральном трубопроводе в городе Металлургов Ижевска во вторник вечером. Об этом сообщается на официальном сайте столицы Удмуртии.

«Место повреждения на магистральном трубопроводе определено. Аварийные бригады ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) приступили к проведению ремонтных работ, которые планируется завершить не позднее 6 утра 11 января. После ликвидации порыва на теплотрассе подача отопления и горячего водоснабжения потребителям будет возобновлена», - говорится в сообщении.

Напомним, порыв произошел поздним вечером в районе 21 гастронома. Спустя некоторое время на участке дороги перекрыли движение для всех видов транспорта.

Порыв теплотрассы в Ижевске

По словам руководителя пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» Нила Миназитдинова, при необходимости аварийные бригады УКС будут работать на месте всю ночь.



