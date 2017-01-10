Ижевск. Удмуртия. В МЧС России по Удмуртии прокомментировали ситуацию с порывом магистрального трубопровода в городке Металлургов Ижевска. По информации спасателей, потребители теплоснабжения закольцованы от центральных тепловых пунктов.

«В результате порыва пострадавших нет. Отключен участок теплотрассы длиной 189 метров. Потребители теплоснабжения закольцованы от центральных тепловых пунктов (дома без тепла не останутся)», - сообщается на официальном сайте ведомтсва.

Отмечается также, что после сообщения о порыве, к месту происшествия незамедлительно были направлены аварийные бригады.

«Всего для аварийно-восстановительных работ от Ижевского звена УТП РСЧС привлечено 20 человек и 7 единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек и 5 ед. техники», - пояснили в региональном МЧС.

Причины и обстоятельства происшествия на данный момент уточняются.

Порыв теплотрассы в Ижевске

Напомним, порыв на теплотрассе произошел вечером 10 января. В результате аварии могли пострадать жители 62-х домов, а Госавтоинспекция перекрыла движение для всех видов транспорта в районе порыва.