Ижевск. Удмуртия. 11 января исстари считалось «страшным» днем. Как пишет domovenok-as.ru, люди верили, что в этот день особенно опасна различная нечисть. Она нападала на детей, как на самых беззащитных членов семьи.

Среди тех, кого опасались родители малышей: бука, бага (горбатое существо, похищающее детишек), бадай (хромое, немое и безрукое существо, которое тоже может утащить ребенка, если он один выйдет за ворота), бирюк (страшилище, которое соединяет в своем облике черты человека и животного - волка или медведя), вова, игоша, кока или коканко, полудница и полуночница (духи, вызывающие детскую бессонницу, которая сопровождается беспокойством и криком), криксы-ночницы, рохля и так далее.

Чтобы защитить ребенка от этих духов, в колыбель клали обереги - краюшку хлеба, цветок чертополоха, особую косточку из головы поросенка или рыбы, которая имеет форму монетки. Но наибольшие проблемы доставляли духи, которые не давали ребенку спать по ночам. В постель девочке помещали пряслице и веретено, а мальчику - маленький лук и стрелу и читали специальный заговор. Под люльку клали еще топор и серп, поскольку острая сталь была оберегом от всей нечистой силы.

По традиции, на дворе собирали колья с Красной горки, а знахарка приносила угли из печи, старики натрясали соломы из своих постелей. Зажигали костер - и в огне сгорали все болезни, тоска и беды.

Astromeridian.ru отмечает, что 11 января – период самых сильных морозов. Крестьяне в этот день отдыхали от напряженной работы в полях и ожидали оттепели.

Народные приметы на 11 января

- Если 11 января дует северный ветер, а на небе нет облаков, значит, вскоре придут сильные морозы;

- Считается, что на Иофиса Обручника активна нечистая сила, а потому, многие могут увидеть ее своими глазами;

- Если 11 января разжечь костер во дворе, то вместе с поленьями сгорят все неприятности и горести, тревоги и болезни;

- Если лошадь спит стоя – жди стужу и холодные дни. Если же лошадь легла на землю – вскоре потеплеет;

- Если в День Иосифа Обручника метет метель, значит, июль будет пасмурным;

- Если снег 11 января падает с неба крупными хлопьями, можно ожидать оттепели в ближайшее время;

- Если дым идет столбом – скоро нагрянут холода. Если же он стелется по земле, то выпадет снег или пойдет дождь;

- Если куры уселись на насест –скоро придет стужа. Если же взобрались высоко, то морозы будут затяжными и суровыми;

- Мерцающие звезды на небе – к холодам;

- Если окна 11 января запотели – вскоре потеплеет;

- Если лес шумит – скоро начнутся теплые дни;

- Если 11 января тепло, то и весна тоже будет теплой;

- Низкие облака предвещают суровые холода;

- Гадания на свадьбу и грядущее 11 января – самые верные.