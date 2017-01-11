Ижевск. Удмуртия. Хоккеисты «Ижстали» на выезде переиграли «Сокол». Встреча прошла накануне, 10 января, в Красноярске.

Счет в матче в начале первого периода открыл «сталевар» Евгений Банцерев, которому ассистировали Андрей и Денис Ивановы. Спустя 5 минут Андрей Шепеленко восстановил равенство.

Вторую 20-минутку хоккеисты провели без результативных атак, а в начале третьей Александр Щербина вывел вперед хозяев льда, однако «Ижсталь» ответила уже через 30 секунд. Результативны бросок по воротам нанес Кирилл Князев – 2:2. После этого команды больше не забивали – встреча перешла в овертайм, где решающую шайбу зхабросил Евгений Банцерев.

«Честно говоря, нам сегодня откровенно повезло. Соперник имел преимущество весь матч, равным я могу назвать, наверное, только первый период. Несмотря на то, что мы повели в счете, все равно соперник по движению был интереснее. Ну и овертайм конечно, молодцы что выстояли. Соперник имел три шанса реализовать. Но у нас здорово сыграл вратарь. Ну и мы своим моментом воспользовались и добыли победу», - заявил после матча наставник «Ижстали».

На данный момент «сталевары» находятся на 18 месте в ВХЛ. В активе команды 54 очка.

Сокол 2-3 Ижсталь [10-01-2017]