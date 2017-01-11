Сарапул. Удмуртия. Начальником сарапульского отдела МВД назначили Александра Храмцовского. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

«Накануне министр внутренних дел по Удмуртской Республике Александр Первухин подвел итоги оперативно-служебной деятельности сарапульского отдела МВД за 2016 год и представил главам муниципальных образований Сарапула и руководителям правоохранительных структур, а также личному составу назначенного начальника», - сообщает пресс-служба МВД.

По словам министра, Александр Храмцовский – грамотный, требовательный и опытный специалист. За время службы в органах внутренних дел прошел путь от инспектора межрайонного отдела милиции по борьбе с правонарушениями и преступлениями на потребительском рынке и исполнению административного законодательства до начальника отдела полиции.

«В 2009 году успешно окончил академию управления МВД России», - также отметили в министерстве.