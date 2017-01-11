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Руководитель региона и глава Ижевска обсудили планы на 2017 год по ремонту и благоустройству дворов

Об этом сообщает пресс-служба главы и республиканского правительства.

Руководитель региона и глава Ижевска обсудили планы на 2017 год по ремонту и благоустройству дворов
Фото:пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
благоустройство, Правительство, Администрация Ижевска, Александр Соловьев, Ижевск, Удмуртия


10:10

Ижевск. Удмуртия. Руководитель региона Александр Соловьев и градоначальник Ижевска Юрий Тюрин обсудили планы на 2017 год по проведению дорожных ремонтов и благоустройству дворовых территорий столицы Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и республиканского кабинета министров.

В ходе рабочей встречи, рассмотрели список приоритетных объектов, где требуется провести ремонт.

Александр Соловьев акцентировал особое внимание городских властей на необходимости проектирования и строительства дороги вблизи жилищного комплекса «Виктория», а также попросил местную администрацию разработать и представить варианты технического решения по устройству системы водоотведения на улице Партизанской.

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