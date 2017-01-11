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Новости Удмуртии 2.0: «Квартирный» мотив преступления и замерзающее Пугачево

Обзор самых интересных публикаций онлайн СМИ Удмуртии от ИА «Сусанин».

Новости Удмуртии 2.0: «Квартирный» мотив преступления и замерзающее Пугачево
Фото:pixabay.com
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07:00

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Сегодня среда, 11 января. У школьников закончились новогодние каникулы, и на улице наконец потеплело. По прогнозам температура воздуха составит утром - 10...-15°С, днем -5...-10°С.

Узнаем, о чем писали накануне онлайн СМИ Удмуртии.

Портал «Ижлайф» вернулся к истории о младенце, найденном в Глазове у мусорных баков. Следствию удалось установить родителей мальчика. Как выяснилось, на преступление они пошли из-за квартирного вопроса. Супругам по 33 года, и у них уже есть двое детей, старшему 12, младшему - 3. Семья живет в небольшой двухкомнатной квартире вместе с родителями жены, и узнав о третьей беременности, они решили скрыть ее. Когда подошло время родов, женщина родила в туалете, завернула своего живого малыша в пакет и отдала мужу, чтобы он выбросил ребенка в мусорку.

Против супругов возбуждено уголовное дело, а бабушка малыша, узнав о случившемся, хочет оформить опеку над внуком.

Жители села Пугачево остались без тепла, рассказывает ГТРК «Удмуртия». Пострадавшими себя называют обитатели нескольких многоквартирных домов. Местные чиновники обвиняют в бедах старую котельную, но устранять проблему не спешат.

Огурцы и помидоры подорожали в Удмуртии на 27%, пишут «Известия Удмуртской республики». Также в цене выросли яйца куриные – на 3,6%, молоко 2,5% - 3,2% жирности – на 0,5% - 1,7%. Примерно в таком же диапазоне поднялись в цене сахарный песок, вареная колбаса, свинина, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, сливочное масло, твердые и мягкие сыры, яблоки.

Принять участие в учете зимующих водоплавающих птиц приглашает ижевчан «КП». Акция «Серая шейка – 2017» стартует 15 января в 10:00 около касс драмтеатра, напротив собора Александра Невского. В прошлые годы на подобных учётах удалось посчитать около 500 зимующих в Удмуртии водоплавающих. В рамках акции пройдет и фотоконкурс «Утиное селфи».

В обзоре использованы материалы сайтов: izhlife.ru, udmtv.ru, izvestiaur.ru, kp.ru

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пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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