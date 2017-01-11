Рупольдинг. Германия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит в эстафетной гонке на пятом этапе кубка мира. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«Виктория Сливко, Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева и Ольга Подчуфарова выступят в женской эстафете на этапе кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге», - говорится в сообщении.

Гонка состоится 12 января в 17:30 по местному времени.

Помимо женской эстафеты в Рупольдинге пройдет мужская эстафета, а также спринтерские гонки и пасьюты.

Напомним, на предыдущем этапе в Оберхофе Кайшева заняла два раза 27-е место. Первый раз в спринте, второй раз в гонке рпеследования.

Наша справка:

Рупольдинг – небольшой городок на юге Германии, рядом с австрийской границей. Он уже давно и практически безальтернативно носит титул биатлонной столицы и считается центром биатлонной жизни. Биатлон здесь считается такой же достопримечательностью, как живописное озеро Химзее. По подсчетам IBU, именно в Баварских Альпах проходит самый шумный и посещаемый этап Кубка мира.