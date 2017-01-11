Ижевск. Удмуртия. Предварительной причиной порыва теплотрассы в городке Металлургов Ижевска стала резкая смена температуры вечером, 10 января. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС России по Удмуртии.

По данным ведомства, из-за аварии отключился участок теплотрассы длинной 189 метров. В районе происшествия расположены 62 дома с населением более 12 тыс. человек.

«Потребители теплоснабжения закольцованы от центральных тепловых пунктов. Теплоноситель из системы не сливался. В настоящий момент на 22 час. 00 мин. температура в жилых домах составляет 20 градусов. При необходимости для населения подготовлены тепловые пушки», - говорится в сообщении регионального управления МЧС.

В нем также сказано, что ориентировочное время ликвидации аварии 04:00, 11 января 2017. Сейчас ситуация находится под контролем.

«Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике также обращается к населению, попавшему в зону происшествия: закрыть форточки в квартирах, без надобности не открывать лишний раз двери – не выпускать тепло, соблюдать меры пожарной безопасности при использовании электрообогревателей (не перегружать сеть, не оставлять без присмотра), не использовать для отопления открытый огонь (электрические или газовые плиты)», - сообщается на сайте ведомства.

Порыв теплотрассы в Ижевске

Напомним, порыв на теплотрассе произошел вечером 10 января. В результате аварии могли пострадать жители 62-х домов, а Госавтоинспекция перекрыла движение для всех видов транспорта в районе порыва.