Ижевск. Удмуртия. Ремонтные бригады ООО «Удмуртские коммунальные системы» (УКС) вырезали поврежденный участок трубопровода на улице 50 лет ВЛКСМ в Ижевске. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке руководитель пресс-службы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Нил Миназитдинов.

«Вырезали повреждённый участок. Вытащили наверх. Сейчас готовят ремонтный участок, потом начнут вваривать новый кусок», - написал он.

Он также сообщил, что в УКС работает оперативный штаб.

«Место порыва локализовано, сейчас откачка идёт», - пояснил Нил Миназитдинов.

На фотографии, опубликованной руководителем пресс-службы ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» видно, что в работе штаба принимает участие премьер-министр Удмуртии Виктор Савельев и глава Ижевска Юрий Тюрин.

Нил Миназитдинов added a new photo. - Нил Миназитдинов | Facebook

Напомним, порыв на теплотрассе произошел вечером 10 января. В результате аварии могли пострадать жители 62-х домов, а Госавтоинспекция перекрыла движение для всех видов транспорта в районе порыва.

Позже главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры вечером, 10 января.

Порыв теплотрассы в Ижевске