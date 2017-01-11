Ижевск. Удмуртия. На месте порыва магистрального трубопровода в городке Металлургов Ижевска завершили сварочные работы. Как сообщает пресс-служба администрации города, сейчас систему заполняют теплоносителем.

«По сообщению единой дежурно-диспетчерской службы Ижевска, по состоянию на 6:26 11 января в районе бывшего кинотеатра «Аврора» на месте порыва на магистральном трубопроводе сварочные работы завершены, началось заполнение системы теплоносителем», - говорится в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что «движение по улице 50 лет ВЛКСМ открыто для всех видов транспорта.

Порыв теплотрассы в Ижевске

Напомним, порыв на теплотрассе произошел вечером 10 января. В результате аварии могли пострадать жители 62-х домов, а Госавтоинспекция перекрыла движение для всех видов транспорта в районе порыва.

Позже главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры вечером, 10 января.