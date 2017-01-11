Москва. Следственный комитет России назвал объемы арестованного имущества экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Под арест попали 15 объектов недвижимости на сумму не менее 564 млн рублей, сообщает «РБК» со ссылкой на заместителя председателя СКР Игоря Краснова.

«Что касается Алексея Улюкаева <…>, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн руб.», – сказал Краснов.

Он также уточнил, почему момент задержания Улюкаева не был проиллюстрирован фото или видео, как это было сделано в случае с экс-губернатором Кировской области Никитой Белых.

«Поверьте, в распоряжении следствия имеются соответствующие фото- и видеоматериалы. Но в данном конкретном случае следствие посчитало нецелесообразным их распространение в СМИ», - сказал Краснов.

Напомним, следственный комитет России объявил о задержании главы Минэкономразвития с поличным при получении взятки в 2 млн долларов 15 ноября. В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест, а президент Владимир Путин освободил его от должности «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, Улюкаев вымогал у «НК «Роснефть» деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки сделки по покупке компанией государственного пакета акций «Башнефть». «У меня имеются заболевания: атеросклероз, гипертония и заболевания, в целом связанные с сосудистой системой», - рассказал на заседании суда Улюкаев.

Позже бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву потребовалась помощь врачей «Скорой помощи».

Во вторник, 10 января, бывший глава ведомства попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, но суд ходатайство отклонил. Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева продлили до 15 мая.