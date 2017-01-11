Ижевск. Удмуртия. Удмуртские коммунальные системы завершили оперативный ремонт теплосетей в городке Металлургов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба коммунальной компании.

«Компания «Удмуртские коммунальные системы» завершила работы по устранению аварийного повреждения теплосети на улице Школьной возле кинотеатра «Аврора». Сегодня в 7:45 возобновлена подача тепловых ресурсов в отключенные дома и учреждения», - говорится в сообщении.

На объекте работали 3 бригады теплоснабжающей компании, 6 единиц техники и другие средства малой механизации. В ходе устранения повреждения специалисты заменили около 4 метров трубопровода.

«Сейчас идет проверка полного восстановления циркуляции во внутридомовых системах. Причины повреждения трубопровода расследуются», - уточнили в УКСе.

Напомним, порыв на теплотрассе произошел вечером 10 января. В результате аварии могли пострадать жители 62-х домов, а Госавтоинспекция перекрыла движение для всех видов транспорта в районе порыва.

Позже главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры вечером, 10 января.

Порыв теплотрассы в Ижевске