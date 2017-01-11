Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Удмуртии выросла в четыре раза по сравнению с таким же период 2016 года. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике, за неделю (с 2 по 9 января) зарегистрировали 5 341 случай болезни.

«В Ижевске за 1 неделю 2017 года за медицинской помощью с жалобами на респираторные заболевания обратились 2488 человек, что выше аналогичного периода 2016 года в 3,2 раза. Уровень заболеваемости ОРВИ среди жителей Ижевска ниже эпидпорога на 30%», - говорится в сообщении.

За первую неделю 2017 года зарегистрировано 36 случаев гриппа в Кезском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском районах, Ижевске, Воткинске, Глазове и Можге.

Всего за сезон 167 случаев гриппа подтверждены лабораторно.

Напомним, что из-за ОРВИ был приостановлен учебный процесс в 11 группах 7 детских садов и в 34 классах 16 школ. Были полностью закрыты 2 дошкольных учреждения в Каракулинском и Малопургинском районах.

В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ необходимо соблюдать комплекс профилактических мероприятий:

- избегать мест большого скопления людей;

- чаще проветривать помещение;

- использовать защитные меры (маску);

- пользоваться профилактической гигиеной (мытье рук, промывание носа, полоскание горла с применением солевых растворов);

- соблюдать правила здорового образа жизни (полноценный сон, сбалансированное питание, избегание стрессовых ситуаций, достаточная физическая активность);

- применение противовирусных препаратов в качестве профилактики.