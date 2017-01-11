Москва. Пресс-секретарь премьер-министра России Дмитрия Медведева Наталья Тимакова заявила, что в правительстве сожалеют о том, что решение ввести новые санкции в отношении России инициируют «политические старцы». Как сообщают «Известия», она также понадеялась на восстановление политических отношений с Вашингтоном.

«Грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как (сенатор Джон) Маккейн... Жаль, что именно такие ущербные политические старцы пытаются навязать свою позицию американскому народу», — сказала Тимакова.

По ее мнению, политические деятели, такие как сенатор Маккейн, не могут определять вектор развития отношений между Россией и Соединенными Штатами.

«Иногда нужно проявить мудрость и вовремя уйти», — уточнила Тимакова.

Также она уточнила, что сейчас главной целью обеих сторон является выведение связей из плачевного состояния.

«Экономические отношения России и США серьезно деградировали, хотя и раньше они не были на высоком уровне. Правительство России полагало бы разумным возобновление экономических отношений с США», — подытожила пресс-секретарь.