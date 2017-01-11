Англия. Британские эксперты в области здравоохранения предложили запретить новогоднюю акцию с грузовиком Coca-Cola из-за пропаганды нездорового питания. Как сообщает Lenta.ru, речь идет о мероприятии, когда грузовик посещает пять мест, где всем желающим предлагают сделать фото с автомобилем.

За снимок люди бесплатно получали напиток.

«Мы можем праздновать и без Coca-Cola, которая похищает Рождество оставляя нам «подарки» в виде испорченных зубов и избыточного веса», — говорится в сообщении.

По данным британский исследователей, на северо-западе Англии 34% детей от 10 до 11 лет страдают лишним весом. Кроме того, около 33% пятилетних детей имеют кариес от большого употребления сладостей.