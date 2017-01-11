Сахалинская область. Пять человек погибли при столкновении двух грузовиков и автомобиля «скорой помощи» в Макаровском районе Сахалинской области. Как сообщает Life.ru, в результате аварии транспортные средства загорелись.

Авария произошла на 207 километре трассы Южно-Сахалинск – Оха в районе села Поречья. По предварительным данным, четверо из погибших находились в медицинском авто, один – в кабине грузовика.

Кроме того, травмы получили еще два человека – один из «скорой» и один из второго грузовика.