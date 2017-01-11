Балезино. Удмуртия. Аварийная остановка котельной произошла в Балезино из-за утечки теплоносителя. Как сообщает официальный сайт района, поздним вечером 10 января теплоснабжение восстановили.

«При низкой температуре наружного воздуха в котельной №2 (исполком) была увеличена температура теплоносителя. Вследствие этого повысилось давление в сети. В 12:00 произошла аварийная остановка котельной из-за утечки воды из системы отопления. К 23:30 часам 10 января теплоснабжение восстановлено в аварийном режиме т.е. при постоянной подпитке системы», - говорится в сообщении районной администрации.

Отмечается, что аварийные бригады ООО «Практическая метрология» до настоящего времени место утечки воды не обнаружили.

«Администрация района не исключает слив воды из системы теплоснабжения жильцами домов или других потребителей», - написано на сайте района.

Чтобы нормализовать ситуацию администрация и теплоснабжающая организация просят жильцов прекратить слив воды и использование теплоносителя на хозяйственно-бытовые нужды.

«При обнаружении утечки воды просим немедленно сообщить об этом в администрацию», - обращаются власти к жителям района.