Великобритания. 20-летний житель Глостера в Великобритании заявил, что находится на четвертом месяце беременности. Как сообщает «Росбалт», Хейден Кросс родился женщиной, а в 2013 году начал принимать гормоны для смены пола.

После родов молодой человек планирует операции по удалению грудей и яичников. Он также уточнил, что забеременел с помощью донора спермы, которого нашел в социальных сетях.

По всем документам Хейден Кросс уже мужчина. Мужчина заявил, что специально замедлил процедуру смены пола, чтобы успеть завести ребенка.

«Британец не собирается скрывать от своего отпрыска, что является трансгендером. Хейден Кросс стал первым в Великобритании беременным мужчиной», - говорится в сообщении.