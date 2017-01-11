Ижевск. Удмуртия. Ижевчанка получила травмы при падении в автобусе. Об этом сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии.

Случай произошел ранним утром 10 января напротив дома №33 по улице Дзержинского.

«Водитель автобуса «ЛиАЗ» - мужчина, 1961 года рождения допустил падение пассажира – женщины, 1976 года рождения, которая получила травмы», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

«Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны на дорогах, а также являлась пассажирами легкового и общественного транспорта», - говорится в сообщении Госавтоинспекции.