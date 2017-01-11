Томск. Мэр Томска Иван Кляйн обратился к жителям города в связи с неблагоприятной ситуацией на улицах из-за сильных снегопадов. Глава муниципалитета попросил людей помочь коммунальным службам, которые не справляются со своей работой, сообщает «Интерфакс».

По данным синоптиков, в Томске снежный покров превысил среднегодовые значения в два раза и составил более 90 см. Таких показателей в регионе не было 18 лет.

«Ресурсов «Спецавтохозяйства» оказалось недостаточно для качественного содержания дорог и тротуаров Томска в сложившейся погодной аномалии. Это нужно объективно признать и сделать необходимые выводы на будущее», - говорится в сообщении.

Из-за недоработки подрядчиков и управляющих компаний, сейчас в Томске плохо убраны межквартальные и внутридворовые территории, улицы третьей категории и тротуары.

«Мэрия предлагает горожанам убрать их самостоятельно, обещая предоставить дополнительную технику», - уточняется в сообщении.