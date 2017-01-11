Ижевск. Удмуртия. Главный судебный пристав Удмуртии Ильнур Махмутов сообщил о том, что сейчас в регионе нет ни одной официально зарегистрированной организации, осуществляющей деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП.

Отметим, что с 1 января 2017 года вступил в силу федеральный закон, который защищает права граждан от неправомерных воздействий со стороны кредиторов и коллекторов.

«Он не относится к тем отношениям, которые возникают в процессе взыскания задолженностей за коммунальные услуги и связанные с предпринимательской деятельностью», - отметил на брифинге с журналистами Ильнур Махмутов.

К примеру, закон жёстко ограничивает количество, периодичности и порядок взаимодействия кредиторов и лиц, которые занимаются взысканием задолженности. Коллектор в течение одного месяца может встречаться с должником не более 2-х раз, совершать не более 8 телефонных звонков и отправлять не более 16 текстовых и голосовых, сообщений. Беспокоить граждан в рабочие дни с 22:00 до 08:00, в нерабочие дни с 20:00 до 09:00 запрещено.

Отметим, что человек может вообще отказаться от общения с кредиторами и коллекторами.

«Также стоит сказать о том, что при привлечении коллектора для взыскания задолженности, должник должен быть уведомлен в 30-дневный срок. Если это не будет сделано – это прямое нарушение закона», - добавил Ильнур Махмутов.

Требования к созданию юридического лица, основной деятельностью которого является взыскание долгов, также достаточно строги. Не менее 10 млн руб. чистых активов, страховка от возможного ущерба на сумму не менее 10 млн руб. и никаких собственных долгов. Деятельностью они могут заниматься только после включения в государственный реестр.

За нарушение закона, коллекторам, кроме стандартных мер уголовной, гражданской ответственности, грозит теперь и административная ответственность в размере до 2 млн рублей в отношении юридического лица, до 1 млн рублей в отношении физлица, приостановление деятельности сроком до 90 суток. Полномочиями по возбуждению административного дела наделены сотрудники ФССП России.

Отметим, что в УФССП России по Удмуртской Республике создано специальное подразделение, которое будет заниматься вопросами по контролю за деятельностью данных организаций.