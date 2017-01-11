Польша. Польский вице-премьер Томаш Семоняк заявил, что глава МИД государства Витольд Ващиковский «вредит гораздо меньше», когда общается с представителями несуществующих государств. Как сообщают «Известия», ранее министр поставил себя в неловкое положение, когда сообщил, что собирается встретиться с коллегой государства, которого не существует.

Сейчас Ващиковский находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах, где проводит встречи, чтобы продвигать Польшу в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН.

«У нас есть предложения о почти 20 встречах с различными министрами. Например, с некоторыми из стран Карибского бассейна, — возможно, впервые в истории нашей дипломатии. К примеру, это Сан-Эскобар или Белиз», —сказал Ващиковский.

Сразу после этого в «Твиттере» появился хэштег #SanEscobar и аккаунт Демократической республики Сан-Эскобар, где затем появилось сообщение об отмене визового режима с Польшей, о запуске авиасообщения и поддержке кандидатуры Варшавы в Совбезе ООН.

В министертсве иностранных дел высказывание министра назвали оговоркой.

«Сан-Эскобар — это оговорка. Министр Ващиковский имел в виду разговор с министром иностранных дел Сент-Китс и Невис (San Cristobal y Nieves)», - сказали в ведомстве.