Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле завершился первый этап строительства набережной в Сарапуле, реконструкция которой входит в проект туристическо-рекреационного кластера «Камский берег». Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» глава города Александр Ессен, набережную откроют летом.

Корреспондент ГТРК «Удмуртия» Денис Яговкин на своей странице в «Фейсбуке» написал, что побывал на реконструируемой набережной Сарапула и увидел там белоснежное, местами изрытое поле. Хотя на информационной табличке датой окончания работ является декабрь 2016 года.

Денис Яговкин - Сегодня посмотрел на реконструкцию... | Facebook

Глава Сарапула пояснил информагентству «Сусанин», что проект «Камский берег» подразумевает не только реконструкцию набережной, но и прокладку обеспечивающей инфраструктуры к частным объектам.

«Что такое обеспечивающая инфраструктура? Это газ, дороги, набережная, вода, канализация, ливневая канализация. Вот этот проект у нас рассчитан примерно на 3 года. Сегодня мы закончили только первую часть», - отметил Александр Ессен.

В данный момент подрядчик занимается устройством фонтана, сетей водоснабжения и ливневой канализации. Основные работы будут продолжены после схода снега. Набережную откроют этим летом.

По словам главы, завершение проекта строительства туристическо-рекреационного кластера «Камский берег» планируется в 2017 году.

«Проект будет закончен либо в 2017 году, если он будет профинансирован полностью, либо в 2018, если у нас разобьют финансирование еще на один год», - сказал Александр Ессен.

Напомним, что в прошлом году на реализацию проекта «Камский берег» Сарапул получил из федерального бюджета 35,42 млн рублей. Кроме того, по словам министра культуры Удмуртии Владимира Соловьева, в 2017 году ожидается поступление 141 млн рублей.

Сумма софинансирования из бюджета Удмуртии составляет 11,221 млн рублей. Кроме того, 636 тыс. рублей выделят из казны Сарапула.