Глазов. Удмуртия. Мать, найденного около мусоропровода новорожденного, посадили под домашний арест в Глазове. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, отца ребенка заключили под стражу.

Напомним, что 13 декабря около 4:00 возле подъезда дома № 8 по улице Луначарского Глазова нашли пакет с новорожденным. Позже были установлены родители ребенка. 33-летним супругам предъявили обвинение в «покушение на убийство малолетнего, совершенное группой лиц».

По данным следствия, обвиняемые проживали в общежитии с родителями и двумя детьми. Узнав о беременности, женщина не встала на учет. Она родила ребенка в туалете общежития, затем они с мужем положили его в пакет и оставили на улице около запасного выхода подъезда.

Маленького мальчика назвали Андреем Морозовым.

«В ходе допроса мужчина и женщина пояснили, что совершили преступление в связи с низким уровнем материальной обеспеченности и стесненными жилищными условиями», - говорится в сообщении.