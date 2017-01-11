Ханты-Мансийский автономный округ. Депутат городской думы Антон Пантин предложил уволить из мэрии Югорска начальника управления информационной политики Гузель Аристову. Как сообщает «Рен-ТВ», ранее она назвала граждан свиньями.

Подобный комментарий Аристова дала журналистам по поводу ситуации с мусором, который не убирали в новогодние праздники.

«Сейчас все уже вычищено. И никаких двух недель там не было. А вообще, вам стоит обратиться к людям, которые сами складируют мусор, вместо того, чтоб относить его на специальные контейнерные площадки. Люди сами ведут себя как свиньи», - сказала Аристова.

Депутат Пантин заявил, что начальник управления информационной политики позволила себе «очень некорректное и непозволительное высказывание». Он также напомнил ей, что она получает «очень большую зарплату» как раз с налогов людей, которых она сравнила с парнокопытными.

«Жители не виноваты в том, что им приходилось складировать мусор из-за продолжительного отсутствия вывоза», - сказал депутат.