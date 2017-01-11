Ижевск. Удмуртия. Прием заявлений в первый класс начнется до 1 февраля. Как сообщает пресс-служба городской администрации, конкретная дата и время начала приемной кампании определяется приказом руководителя школы.

«Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной территории, начнется не позднее 1 февраля. Конкретная дата и время начала приемной кампании определяется приказом руководителя школы. Информация о дате начала приема заявлений размещается на сайте каждой образовательной организации», - говорится в официальном сообщении.

Кроме того, с 1 февраля начнется прием заявлений в первый класс в новой школе, которая находится в микрорайоне «Столичный».

«Родители первоклассников, проживающих в этом микрорайоне, могут обратиться непосредственно в школу и написать заявление», - уточнили в городской администрации.

Затем, после 25 апреля, муниципальные образовательные организации начнут прием заявлений от родителей, чьи дети не проживают на закрепленной территории, но хотели бы учиться в выбранной ими школе.

«Заявления в такие образовательные организации принимаются при наличии свободных мест», - прокомментировали ситуацию городские власти.

Подать заявление о приеме в школу можно при личном обращении либо в форме электронного документа с использованием регионального портала государственных услуг www.uslugi.udmurt.ru.

Необходимые документы для подачи заявления:

личное заявление родителя ребенка, документ, удостоверяющий личность родителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. Представленные документы обязательно регистрируются в журнале приема заявлений.

После этого родителям выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о номере заявления о приеме ребенка в общеобразовательную организацию, о перечне представленных документов.

«Зачисление в школу оформляется приказом директора общеобразовательной организации в течение 7 рабочих дней после приема документов», - заключили в администрации.

Родителям может быть отказано в приеме в школу только по причине отсутствия в ней свободных мест. В этом случае они могут обратиться в управление образования администрации города Ижевска, которое расположено на улице Максима Горького, 69, телефон - 41-45-60.