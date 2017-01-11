Ижевск. Удмуртия. Занятия первой смены отменили в школе №9 в Ижевске из-за порыва теплотрассы в городке Металлургов. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в приемной учебного заведения.

В данный момент отопление в учебном заведении есть, но слабое. Поэтому уроки проведут только для второй смены.

Напомним, что порыв на теплотрассе в городке Металлургов произошел вечером 10 января. Без отопления и горячей воды остались 62 дома, там прекратили движение для всех видов транспорта.

Позже главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры.

Порыв теплотрассы в Ижевске

Оперативный ремонт теплотрассы завершили утром, 11 января. И в 7:45 возобновили подачу тепла в отключенные дома и учреждения.