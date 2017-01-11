Ижевск. Удмуртия. Занятия первой смены отменили в школе №9 в Ижевске из-за порыва теплотрассы в городке Металлургов. Об этом корреспонденту информагентства «Сусанин» сообщили в приемной учебного заведения.
В данный момент отопление в учебном заведении есть, но слабое. Поэтому уроки проведут только для второй смены.
Напомним, что порыв на теплотрассе в городке Металлургов произошел вечером 10 января. Без отопления и горячей воды остались 62 дома, там прекратили движение для всех видов транспорта.
Позже главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры.
Оперативный ремонт теплотрассы завершили утром, 11 января. И в 7:45 возобновили подачу тепла в отключенные дома и учреждения.