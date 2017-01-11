Ижевск. Удмуртия. Всероссийские соревнования общества «Динамо» по служебному двоеборью и лыжным гонкам пройдут в Ижевске с 16 по 20 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба удмуртского регионального отделения спортивной организации.

Мероприятие пройдет на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Кулаковой в пригороде Ижевска. Участие в нем примут более 30 команд со всей России.

«Среди участников заслуженные мастера спорта, Олимпийские чемпионы - Евгений Дементьев (Татарстан), Максим Вылегжанин (Татарстан); члены сборной России по лыжным гонкам Ермил Вакуев (Коми), Василий Рочев (Коми), Петр Седов (Нижний Новгород), в составе команды Удмуртии мастер спорта международного класса – Константин Главатских», - говорится в сообщении регионального отделения «Динамо».

По итогам соревнований в Ижевске сформируют сборную команду сотрудников правоохранительных органов России для участия в XIV чемпионате Европы по лыжным видам спорта среди полицейских, который пройдет с 6 по 11 марта в Австрии.