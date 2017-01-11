Саратов. В жилом доме в Саратове произошел взрыв. Как сообщает Life.ru, причиной трагедии стала утечка бытового газа.

Сейчас в здании горит несколько квартир на третьем и четвертом этажах. Также под угрозой возгорания находится пятый этаж.

На мете происшествия работают экстренные службы. Пожару присвоили третий уровень сложности, а всех жильцов шестиэтажного дома эвакуировали.

По последним данным, количество пострадавших при взрыве увеличилось до шести человек. Один из них находится в тяжелом состоянии.

«Мужчина был госпитализирован с ожогами 25 процентов тела. Предположительно, это жилец соседней с эпицентром взрыва квартиры», - говорится в сообщении.

По факту взрыва следователи начали доследственную проверку.