Ижевск. Удмуртия. Набросившегося с ножом на врача «скорой помощи» мужчину могут отправить на принудительное лечение в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

В отношении мужчины проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила, что в момент нападения на медработника, он находился в психологическом расстройстве из-за чрезмерного употребления алкоголя. Следовательно, мужчина не мог осознавать свои действия.

«Уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса о передаче в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского характера», - говорится в сообщении.

Напомним, что инцидент произошел в ночь с 15 на 16 ноября 2016 года . На фоне употребления алкоголя у обвиняемого возникли галлюцинации, и его мать вызвала «скорую помощь». После того, как медики переступили порог квартиры, неадекватный мужчина набросился на врача и ударил ножом в шею. Фельдшер, приехавший вместе с доктором, своевременно оказал необходимую помощь и спас жизнь коллеги.