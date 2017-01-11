Москва. Общая сумма средств бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, на которую наложили арест, составила 1 млн долларов и 280 млн рублей. Такое заявление сделала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, сообщает «Интерфакс».

«Басманным судом был наложен арест на денежные средства обвиняемого Улюкаева, находящиеся на счетах в банках России, на общую сумму в размере более 1 миллиона долларов США и 280 миллионов рублей», - сказала Царева.

Она также уточнила, что арест наложили на денежные средства в разной валюте и золотые монеты, изъятые в ходе обысков, стоимость каждой из которых варьируется от 13 тыс. до более 6 млн рублей.

Напомним, ранее Следственный комитет России назвал объемы арестованного имущества экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева. Под арест попали 15 объектов недвижимости на сумму не менее 564 млн рублей.

Следственный комитет России объявил о задержании главы Минэкономразвития с поличным при получении взятки в 2 млн долларов 15 ноября. В тот же день Улюкаева отправили под домашний арест, а президент Владимир Путин освободил его от должности «в связи с утратой доверия».

По версии следствия, Улюкаев вымогал у «НК «Роснефть» деньги за законную выдачу положительного заключения и оценки сделки по покупке компанией государственного пакета акций «Башнефть». «У меня имеются заболевания: атеросклероз, гипертония и заболевания, в целом связанные с сосудистой системой», - рассказал на заседании суда Улюкаев.

Позже бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву потребовалась помощь врачей «Скорой помощи».

Во вторник, 10 января, бывший глава ведомства попросил отпустить его из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, но суд ходатайство отклонил. Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева продлили до 15 мая.