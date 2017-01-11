Ижевск. Удмуртия. Фестиваль немецкого кино пройдет в Ижевске с 19 по 25 января. Об этом сообщает Ижевский киноклуб.

«В этом году мы представляем Перси Адлона, одного из самых необычных, стильных режиссёров ФРГ, который в 1987 году с триумфом ворвался на мировой экран безумной комедией «Кафе «Багдад». В этом фильме блистает Марианна Зёгебрехт, баварская актриса-толстушка, звезда его лучших лент, открытая двумя годами раньше в менее известной стильной и странной трагикомической любовной истории «Сладкая малышка», исполненной в безумных ядовитых цветах», - говорится в сообщении.

Откроет программу фильм «Виктория», снятый одним планом без монтажа. Завершит – уникальный документальный фильм «B-Movie: Шум и ярость в Западном Берлине 1979-1989», где зритель увидит любительские съёмки андеграундного музыкального Берлина 80-х годов.

Каждая лента будет показана только один раз, все просмотры состоятся на немецком языке с русскими субтитрами в кинотеатре «Дружба» в 19:50.

График показов:

19 января — «Виктория», 18+

20 января — «В лабиринте молчания», 16+

21 января — «Сахарная малышка», 16+

22 января — «Кафе «Багдад», 16+

23 января — «Царство птиц», 16+

24 января — «Мы молоды. Мы сильны», 18+

25 января — «B-movie: Шум и ярость в Западном Берлине 1979–1989», 18+