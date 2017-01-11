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Январь 2017
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.проинновации

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Япония перенесла запуск самой маленькой ракеты в мире

Ее длина составляет 9,54 метра.

Япония перенесла запуск самой маленькой ракеты в мире
Фото:pixabay.com
космос, ракеты


15:30

Япония. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) перенесло запуск самой маленькой ракеты-носителя SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM. Ранее его запланировали на среду, 11 января, сообщают «Известия».

Причиной переноса пуска стал сильный ветер. Дата нового запуска пока неизвестна, но он должен состояться после 14 января.

Длина ракеты-носителя составляет 9,54 метра, диаметр – 52 сантиметра, а вес – 2,6 тонн. Ее размеры позволили в десятки раз сократить расходы на ее разработку и запуск.

«За счет использования общедоступных аккумуляторных батарей и других компонентов JAXA удалось максимально сократить стоимость разработки ракеты и ее запуска. Общие расходы не превышают ¥ 400 млн иен ($3,6 млн)», - говорится в сообщении.

Компания рассчитывает, что мини-ракеты откроют японским космическим технологиям дорогу на мировой рынок коммерческих запусков малых спутников.

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пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра
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