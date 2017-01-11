Ижевск. Удмуртия. Жителя Ижевска, лишенного прав в октябре 2016 года из-за пьяной езды на 22 месяца, повторно задержали. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

36-летнего водителя задержали на улице 9-е января. У него были явные признаки алкогольного опьянения. Проходить медицинское освидетельствование он отказался.

В настоящее время в отношении нетрезвого водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»).