США. Популярный американский блогер Джейсон Вонг создал книгу-раскраску «Библия мемов». Как сообщает Lenta.ru, всего в книге 16 страниц.

На них автор собрал самые популярные изображения в 2016 году, по мнению интернет-пользователей. По словам Вонга, подобная идея у него родилась, когда он заметил, что многие люди регулярно отправляют друг другу и обсуждают мемы.

«Создатель книги серьезно подошел к отбору самых достойных мемов: сначала он изучил сайты СМИ и выделил те вирусные картинки, которые использовались даже самыми серьезными изданиями. Кроме того, Вонг собрал наиболее значимые темы, которые вызвали резонанс среди читателей новостных сайтов», - говорится в сообщении.

Блогер также уточнил, что будет выпускать книгу каждый год.

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