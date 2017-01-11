Ижевск. Удмуртия. Удмуртские коммунальные системы продолжают ремонтные работы на месте порыва теплотрассы в городке Металлургов в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба УКС.

Специалисты обследовали трассу на отрезках, граничащих с уже отремонтированным, и также нашли повреждения трубы. Ее необходимо заменить, чтобы избежать подобной аварийной ситуации.

«Плановая дата этих работ – 12 января. Прогнозируемые погодные условия на этот день позволяют проводить ремонт на теплосетях без риска нежелательных последствий для системы теплоснабжения и комфорта в домах. Работы будут выполняться в течение светового дня, в штатном режиме – со всеми необходимыми подготовительными мероприятиями и своевременным оповещением абонентов», - говорится в сообщении.

Напомним, что порыв на теплотрассе в городке Металлургов произошел вечером 10 января. Без отопления и горячей воды остались 62 дома, там прекратили движение для всех видов транспорта.

Позже главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры.

Порыв теплотрассы в Ижевске

Оперативный ремонт теплотрассы завершили утром, 11 января. И в 7:45 возобновили подачу тепла в отключенные дома и учреждения.

Кроме того, сегодня отменили занятия первой смены школы №9 из-за повреждения отопления здания.