Ижевск. Удмуртия. Удмуртские коммунальные системы продолжают ремонтные работы на месте порыва теплотрассы в городке Металлургов в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба УКС.
Специалисты обследовали трассу на отрезках, граничащих с уже отремонтированным, и также нашли повреждения трубы. Ее необходимо заменить, чтобы избежать подобной аварийной ситуации.
«Плановая дата этих работ – 12 января. Прогнозируемые погодные условия на этот день позволяют проводить ремонт на теплосетях без риска нежелательных последствий для системы теплоснабжения и комфорта в домах. Работы будут выполняться в течение светового дня, в штатном режиме – со всеми необходимыми подготовительными мероприятиями и своевременным оповещением абонентов», - говорится в сообщении.
Напомним, что порыв на теплотрассе в городке Металлургов произошел вечером 10 января. Без отопления и горячей воды остались 62 дома, там прекратили движение для всех видов транспорта.
Позже главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры.
Оперативный ремонт теплотрассы завершили утром, 11 января. И в 7:45 возобновили подачу тепла в отключенные дома и учреждения.
Кроме того, сегодня отменили занятия первой смены школы №9 из-за повреждения отопления здания.