Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска и Удмуртии подвели итоги ночной работы на месте коммунальной аварии в городке Металлургов. Как рассказал журналистам председатель регионального правительства Виктор Савельев, все службы в данной ситуации показали четкую работу.

«Я ответственный за прохождение отопительного сезона. Мы штаб организовали в школе, где были представители всех служб: управляющие компании. МЧС, УКС. Ситуация штатная, такие еще будут происходить, к сожалению. Вы же знаете, что нам нужно не менее 4-5 млрд рублей. Тем не менее такая работа позволила посмотреть как работают все наши службы, как проводится оповещение. В данном случае в квартирах было понижение температуры до 18 градусов. В ночь отработали ситуацию. Утром уже запустили тепло», - сказал Виктор Савельев.

По его словам, в 62-х домах, которые зависели от магистральной теплосети, проживали 12 тыс. человек.

Виктор Савельев прокомментировал последствия порыва теплосети в Ижевске

«Такие встряски мы должны делать, чтобы никто не спал. Праздники мы прошли без серьезных аварий. Но были сильные перепады температуры, и мы понимали, что может что-то произойти. К сожалению, подвижки грунтов избежать в таких ситуациях сложно и на магистральной теплотрассе это произошло. Самое главное население не должно было это почувствовать и жалоб практически не было», - уточнил премьер министр.

Также ситуацию с порывом прокомментировал директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов, также присутствовавший на совещании, которые было посвящено теме ЖКХ.

По его словам, это повреждение ни чем не отличалось от рядового, однако находилось рядом с проезжей частью, что и послужило информационным поводом.

«…видите труба расположена близко к проезжей части, поэтому столько информационных поводов. Трубя пятисотого диаметра, подключена к 62 домам, пяти детским садам и пяти учебным заведениях», - сказал Ярослав Балобанов.

Он также отметил, что все ремонтные работы провели в течение 9 часов и заменили участок магистрали длинной в пять метров.

Директор ООО УКС о коммунальной аварии в городке Металлургов в Ижевске

«В эту минуту работы ведутся на 80 домах, они будут включаться-выключаться. Это немного учитывая такой износ сетей. Сейчас мы все проанализируем и, возможно, вернемся к этому объекту, чтобы заменить больший участок теплосетей», - уточнил Балобанов.

Он также пояснил, что в домах тепло не исчезало. Теплоноситель оставался в системе.

«Комфортно в домах стало в 7:45. Мы это проверили с абонентской службой. По двум объектам были вопросы, но они были связаны с внутренней разводкой, мы помогли устранить и эти проблемы», - заключил директор коммунальной компании.

Стоит напомнить, что из-за порыва отменили занятия первой смены в 9 школе Ижевска. По словам главы Ижевска Юрия Тюрина, температура в некоторых класса была ниже 18 градусов по Цельсию, чего по правилам быть не должно.

«Температура там была действительно низкой – минус 15 градусов, минимально должно быть 18 – рисковать никто не стал. Сейчас температура выровнялась, и вторая смена приступит к учебе. В целом по городу все дома с отоплением», - заявил Тюрин.

Он также пояснил, что сбор оперативного штаба был необходим, потому что порыв произошел на магистральном трубопроводе.

Глава Ижевска Юрий Тюрин об отмене занятий в школе

«Отключение в 62 домах было. Нужен был контроль всех организаций: управляющих компаний, УКСа, ГИБДД – здесь нужно было пристальное внимание, поэтому создали штаб в том числе и МЧС присутствовали. Мы всегда приветствуем, когда они приезжают. В данном случае их активное вмешательство не потребовалось, но они заботятся о нас о нашем населении», - заключил градоначальник.

Напомним, что порыв на теплотрассе в городке Металлургов произошел вечером 10 января. Без отопления и горячей воды остались 62 дома, там прекратили движение для всех видов транспорта.

Позже главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры.

Порыв теплотрассы в Ижевске

Оперативный ремонт теплотрассы завершили утром, 11 января. И в 7:45 возобновили подачу тепла в отключенные дома и учреждения.

Кроме того, сегодня отменили занятия первой смены школы №9 из-за повреждения отопления здания.