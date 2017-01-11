Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска и Удмуртии подвели итоги ночной работы на месте коммунальной аварии в городке Металлургов. Как рассказал журналистам председатель регионального правительства Виктор Савельев, все службы в данной ситуации показали четкую работу.
«Я ответственный за прохождение отопительного сезона. Мы штаб организовали в школе, где были представители всех служб: управляющие компании. МЧС, УКС. Ситуация штатная, такие еще будут происходить, к сожалению. Вы же знаете, что нам нужно не менее 4-5 млрд рублей. Тем не менее такая работа позволила посмотреть как работают все наши службы, как проводится оповещение. В данном случае в квартирах было понижение температуры до 18 градусов. В ночь отработали ситуацию. Утром уже запустили тепло», - сказал Виктор Савельев.
По его словам, в 62-х домах, которые зависели от магистральной теплосети, проживали 12 тыс. человек.
Виктор Савельев прокомментировал последствия порыва теплосети в Ижевске
«Такие встряски мы должны делать, чтобы никто не спал. Праздники мы прошли без серьезных аварий. Но были сильные перепады температуры, и мы понимали, что может что-то произойти. К сожалению, подвижки грунтов избежать в таких ситуациях сложно и на магистральной теплотрассе это произошло. Самое главное население не должно было это почувствовать и жалоб практически не было», - уточнил премьер министр.
Также ситуацию с порывом прокомментировал директор ООО «УКС» Ярослав Балобанов, также присутствовавший на совещании, которые было посвящено теме ЖКХ.
По его словам, это повреждение ни чем не отличалось от рядового, однако находилось рядом с проезжей частью, что и послужило информационным поводом.
«…видите труба расположена близко к проезжей части, поэтому столько информационных поводов. Трубя пятисотого диаметра, подключена к 62 домам, пяти детским садам и пяти учебным заведениях», - сказал Ярослав Балобанов.
Он также отметил, что все ремонтные работы провели в течение 9 часов и заменили участок магистрали длинной в пять метров.
Директор ООО УКС о коммунальной аварии в городке Металлургов в Ижевске
«В эту минуту работы ведутся на 80 домах, они будут включаться-выключаться. Это немного учитывая такой износ сетей. Сейчас мы все проанализируем и, возможно, вернемся к этому объекту, чтобы заменить больший участок теплосетей», - уточнил Балобанов.
Он также пояснил, что в домах тепло не исчезало. Теплоноситель оставался в системе.
«Комфортно в домах стало в 7:45. Мы это проверили с абонентской службой. По двум объектам были вопросы, но они были связаны с внутренней разводкой, мы помогли устранить и эти проблемы», - заключил директор коммунальной компании.
Стоит напомнить, что из-за порыва отменили занятия первой смены в 9 школе Ижевска. По словам главы Ижевска Юрия Тюрина, температура в некоторых класса была ниже 18 градусов по Цельсию, чего по правилам быть не должно.
«Температура там была действительно низкой – минус 15 градусов, минимально должно быть 18 – рисковать никто не стал. Сейчас температура выровнялась, и вторая смена приступит к учебе. В целом по городу все дома с отоплением», - заявил Тюрин.
Он также пояснил, что сбор оперативного штаба был необходим, потому что порыв произошел на магистральном трубопроводе.
Глава Ижевска Юрий Тюрин об отмене занятий в школе
«Отключение в 62 домах было. Нужен был контроль всех организаций: управляющих компаний, УКСа, ГИБДД – здесь нужно было пристальное внимание, поэтому создали штаб в том числе и МЧС присутствовали. Мы всегда приветствуем, когда они приезжают. В данном случае их активное вмешательство не потребовалось, но они заботятся о нас о нашем населении», - заключил градоначальник.
Напомним, что порыв на теплотрассе в городке Металлургов произошел вечером 10 января. Без отопления и горячей воды остались 62 дома, там прекратили движение для всех видов транспорта.
Позже главное управление МЧС России по Удмуртии сообщило, что аварию могла вызвать резкая смена температуры.
Оперативный ремонт теплотрассы завершили утром, 11 января. И в 7:45 возобновили подачу тепла в отключенные дома и учреждения.
Кроме того, сегодня отменили занятия первой смены школы №9 из-за повреждения отопления здания.