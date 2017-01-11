Ижевск. Удмуртия. Собираемость взносов на капремонт в Удмуртии за 2016 год составила 84% от плана текущего года. Как сообщает пресс-служба фонда капремонта по Удмуртии, это больше чем средний показатель по России.

Лидером среди городов региона стала Можга (104% оплаты от суммы начисленных взносов), второе место у Воткинска (83%), на третьем месте Ижевск (87%), затем Сарапул (82%) и Глазов (80%).

Среди районов Удмуртии лучшими плательщиками в прошлом году стали Селтинский (100%), Кизнерский (96%) и Юкаменский (94%) районы. Малопургинский район собрал всего 67% от начисленных взносов.

По России собираемость взносов составила в среднем около 80%.