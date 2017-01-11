Ижевск. Удмуртия. Судебные приставы Удмуртии в 2016 году взыскали более 180 млн рублей с родителей, которые не платили алименты. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Так, например, в Балезинском районе мать задолжала своему ребенку 132 тыс. рублей. Суд назначил ей наказание в виде 30 часов обязательных работ, на которые она не явилась. Затем в отношении нее возбудили уголовное дело. Суд назначил наказание в виде исправительных работ сроком на три месяца с удержанием в доход государства 5% заработка.

Житель Завьяловского района за неоплату алиментов в сумме 411 тысяч рублей и отказ от официального трудоустройства будет трудиться на исправительных работах пять месяцев.

В 2016 году в возбуждено 597 административных и 50 уголовных дел в отношении родителей, не оплачивающих алименты.