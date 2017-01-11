Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска и Удмуртии подвели итоги ночной работы на месте коммунальной аварии в городке Металлургов. Как рассказал журналистам председатель регионального правительства Виктор Савельев, все службы в данной ситуации показали четкую работу. Напомним, что порыв произошел вечером 10 января. Оперативный ремонт завершили утром, 11 января. И в 7:45 возобновили подачу тепла в отключенные дома и учреждения. Кроме того, сегодня отменили занятия первой смены школы №9 из-за повреждения отопления здания.

Удмуртия в минуту 11 января 2017 года

Взносы за капремонт:

Собираемость взносов за капремонт в Удмуртии за 2016 год составила 84 процента. Среди городов республики лидером стала Можга, второе место у Воткинска, на третьем месте расположился Ижевск. Замкнул список Глазов. По России собираемость составила в среднем около 80 процентов.

Глазовские родители:

Мать, найденного около мусоропровода новорожденного, посадили под домашний арест. Отца ребенка заключили под стражу. Напомним, что 13 декабря около 4:00 возле подъезда дома № 8 по улице Луначарского в Глазове нашли пакет с новорожденным.

Пьяная езда:

Уголовное дело завели на водителя из Ижевска за повторную езду в пьяном виде. Обвиняемый сел за руль не имея прав. Он может отправиться за решетку на два года.

Неплательщики элементов:

Судебные приставы Удмуртии в 2016 году взыскали более 180 млн рублей с родителей, которые не платили алименты. Так, например, в Балезинском районе мать задолжала своему ребенку 132 тыс. рублей. Суд назначил ей наказание в виде 30 часов обязательных работ, на которые она не явилась.

Прием заявлений:

Школы Ижевска до 1 февраля должны начать принимать заявления от родителей будущих первоклассников. Конкретная дата определяется приказом директора образовательного учреждения.

Строительство набережной:

В Сарапуле завершился первый этап строительства набережно, реконструкция которой входит в проект туристическо-рекреационного кластера «Камский берег». Как рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» глава города Александр Ессен, объект откроют летом.

Дебют в эстафете:

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева выступит в эстафете на пятом этапе кубка мира. Гонка состоится 12 января в немецком Рупольдинге. В команду также попали Виктория Сливко, Татьяна Акимова и Ольга Подчуфарова

Коммунальная авария:

Порыв магистральной теплотрассы произошел в Ижевске накануне вечером. Ремонтные работы, которые длились всю ночь, координировал специально созданный штаб. Последствия аварии устранили к утру, но коммунальщики решили продолжить работу, чтобы избежать повторных происшествий.